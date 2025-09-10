В Азербайджане число необеспеченных сделок выросло на 19%

В январе-августе текущего года число необеспеченных сделок на денежном рынке увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), активность на денежном рынке остается высокой.

С момента последнего заседания ЦБА процентные ставки на необеспеченном денежном рынке двигались в рамках процентного коридора, установленного Центробанком, а разница между индексом AZIR и учетной ставкой сократилась до исторического минимума.

Среднесуточный уровень индекса AZIR в июле составил 7,15%, в августе - 6,97%, а в прошедший период сентября - 6,98%.