    В Азербайджане число необеспеченных сделок выросло на 19%

    Финансы
    • 10 сентября, 2025
    • 11:59
    В Азербайджане число необеспеченных сделок выросло на 19%

    В январе-августе текущего года число необеспеченных сделок на денежном рынке увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), активность на денежном рынке остается высокой.

    С момента последнего заседания ЦБА процентные ставки на необеспеченном денежном рынке двигались в рамках процентного коридора, установленного Центробанком, а разница между индексом AZIR и учетной ставкой сократилась до исторического минимума.

    Среднесуточный уровень индекса AZIR в июле составил 7,15%, в августе - 6,97%, а в прошедший период сентября - 6,98%. 

    Azərbaycanda təminatsız bazarda əqdlərin sayı 19 % artıb
    Number of unsecured transactions up 19% in Azerbaijan

