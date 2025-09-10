İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər

    Azərbaycanda təminatsız bazarda əqdlərin sayı 19 % artıb

    Maliyyə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 11:20
    Azərbaycanda təminatsız bazarda əqdlərin sayı 19 % artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən təminatsız bazarda əqdlərin sayı 19 % artıb.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    AMB vurğulayır ki, pul bazarında aktivlik yüksək olaraq qalır.

    "Pul siyasəti alətləri maliyyə bazarlarında gedən proseslər və bank sisteminin likvidlik mövqeyindəki dəyişikliklər nəzərə alınmaqla tətbiq edilir. Ötən iclasdan bəri təminatsız pul bazarında faizlər Mərkəzi Bankın faiz dəhlizi daxilində hərəkət edib, AZIR indeksi ilə uçot dərəcəsi arasındakı fərq tarixi minimuma enib", - Mərkəzi Bank bəyan edib.

    Qeyd olunur ki, AZIR indeksinin orta günlük səviyyəsi iyulda 7,15 %, avqustda 6,97 %, sentyabrın ötən dövründə isə 6,98 % olub. Ötən iclasdan bəri AZIR indeksi ilə yanaşı gəlirlik əyrisində və Mərkəzi Bankın notları üzrə gəlirlilikdə də azalmalar baş verib. Eyni zamanda fiziki şəxslərin manatla depozitləri üzrə faizlərdə azalmalar qeydə alınıb. Aprel ayından başlayaraq Maliyyə Nazirliyi tərəfindən vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının yerləşdirilməsi üzrə keçirilən depozit hərracları bank sektorunun likvidlik mövqeyinə artırıcı təsir göstərməkdə davam edir.

    "Bu şəraitdə Mərkəzi Bank 1 həftəlik açıq bazar əməliyyatları ilə pul siyasətindən kənar amillərin AZIR-ə təsirini minimallaşdırmağa çalışır", - AMB bildirir.

    AMB təminatsız bazar AZIR indeksi

    Son xəbərlər

    11:49

    Emin Mahmudovun rekorda gedən yolu – Millinin kapitanı ən çox 2021-ci ildə qol vurub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    11:49

    Azərbaycan neftinin qiyməti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    11:40

    Yol polisi dayanma-durma qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    11:39

    Çinli alim: AQEM üzvləri tektonik transformasiyalara hazır olmalıdırlar

    Xarici siyasət
    11:38

    Azərbaycanda qiymətli daşlar və gümüş üzrə iki yeni standart qəbul edilib

    Sənaye
    11:37
    Foto

    "AzInTelecom"dan şəhid övladlarına dəstək

    İKT
    11:36

    Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq

    Digər ölkələr
    11:32

    AMB inflyasiyanı artıra biləcək əsas daxili və xarici riskləri açıqlayıb

    Maliyyə
    11:29
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçirib, 180 nəfər növbəti seçim turuna buraxılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti