В Азербайджане число получателей пенсий по возрасту выросло на 7%
Финансы
- 15 января, 2026
- 10:51
В Азербайджане число получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в декабре 2025 года составило более 166,7 тыс. человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
Согласно данным, это на 6,9% больше, чем в декабре 2024 года.
Среди получателей пенсий по возрасту 36,8% составляют мужчины, а 63,2% - женщины.
Последние новости
11:26
ФСБ России выявила агента британских спецслужб в посольстве в МосквеДругие страны
11:20
NBC: Трамп требовал быстрых и решительных действий против ИранаДругие страны
11:06
Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5%Финансы
10:57
Фото
В Пакистане начал работу первый центр "ASAN xidmət"Социальная защита
10:51
В Азербайджане число получателей пенсий по возрасту выросло на 7%Финансы
10:43
Названы судьи товарищеских матчей сборной Азербайджана против ДанииФутбол
10:42
Глава МВФ прибыла в Украину с необъявленным визитомДругие страны
10:34
В Загатале высота снежного покрова достигает 50 смЭкология
10:17