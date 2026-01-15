В Азербайджане число получателей пенсий по возрасту выросло на 7%

В Азербайджане число получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в декабре 2025 года составило более 166,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

Согласно данным, это на 6,9% больше, чем в декабре 2024 года.

Среди получателей пенсий по возрасту 36,8% составляют мужчины, а 63,2% - женщины.