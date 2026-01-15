Azərbaycanda yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 7 % artıb
Maliyyə
- 15 yanvar, 2026
- 10:32
2025-ci ilin dekabr ayında Azərbaycanda yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 166,7 min nəfərdən çox olub.
"Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,9 % çoxdur.
Aylıq sosial müavinət alanların 36,8 %-ni kişilər, 63,2 %-ni isə qadınlar təşkil edib.
