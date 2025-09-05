В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось в этом году на 6,4%
Финансы
- 05 сентября, 2025
- 12:57
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане на 1 сентября этого года увеличилось на 3% по сравнению с началом года, до 831 тыс.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Согласно данным, за 8 месяцев количество активных плательщиков НДС увеличилось на 6,4% до 56,2 тыс., а число активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 4,9% до 228,2 тыс.
