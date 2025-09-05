Azərbaycanda bu il aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6 %-dən çox artıb

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis
    Maliyyə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 12:34
    Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 3 % artaraq 831 min olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 8 ay ərzində aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6,4 % artaraq 56,2 minə, aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 4,9 % artaraq 228,2 minə çatıb.

