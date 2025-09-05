Azərbaycanda bu il aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 05 sentyabr, 2025
- 12:34
Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 3 % artaraq 831 min olub.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 8 ay ərzində aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6,4 % artaraq 56,2 minə, aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 4,9 % artaraq 228,2 minə çatıb.
