В Азербайджане бюджетные отчисления ненефтяного сектора выросли на 12%

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В течение января-июня текущего года перечисления в государственный бюджет Азербайджана по линии министерства налогов составили 3 346,307 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, таким образом, прогноз был выполнен на 100,8%.

За отчетный период налоговые поступления в госбюджет по ненефтяному сектору составили 2 289,222 млн. манатов, что на 11,6% больше аналогичного показателя соответствующего периода прошлого года. Доля ненефтяного сектора в общем объеме налоговых отчислений составляет 68,4%.