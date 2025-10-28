В Азербайджане будут реализованы проекты по совершенствованию видов страхования
- 28 октября, 2025
- 15:23
В Азербайджане будут реализованы проекты по совершенствованию как добровольных, так и обязательных видов страхования.
Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента регулирования страховой деятельности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Панах Баннаев на саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025.
"Страховой сектор Азербайджана реализует свой потенциал. Вместе с тем, будут реализованы проекты по совершенствованию как добровольных, так и обязательных систем страхования, расширению каналов продаж, совершенствованию системы аграрного страхования и поддержке цифровизации", - отметил он.
