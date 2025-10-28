В Азербайджане будут реализованы проекты по совершенствованию видов страхования

В Азербайджане будут реализованы проекты по совершенствованию как добровольных, так и обязательных видов страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента регулирования страховой деятельности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Панах Баннаев на саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025.

"Страховой сектор Азербайджана реализует свой потенциал. Вместе с тем, будут реализованы проекты по совершенствованию как добровольных, так и обязательных систем страхования, расширению каналов продаж, совершенствованию системы аграрного страхования и поддержке цифровизации", - отметил он.