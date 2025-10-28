Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 15:23
    В Азербайджане будут реализованы проекты по совершенствованию видов страхования

    В Азербайджане будут реализованы проекты по совершенствованию как добровольных, так и обязательных видов страхования.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента регулирования страховой деятельности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Панах Баннаев на саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025.

    "Страховой сектор Азербайджана реализует свой потенциал. Вместе с тем, будут реализованы проекты по совершенствованию как добровольных, так и обязательных систем страхования, расширению каналов продаж, совершенствованию системы аграрного страхования и поддержке цифровизации", - отметил он.

    Azərbaycan sığorta növlərini təkmilləşdirmək üçün layihələr həyata keçirəcək
    Azerbaijan to implement projects to improve insurance systems

