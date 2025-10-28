İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan sığorta növlərini təkmilləşdirmək üçün layihələr həyata keçirəcək

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 14:37
    Azərbaycan sığorta növlərini təkmilləşdirmək üçün layihələr həyata keçirəcək

    Azərbaycanda həm könüllü, həm də icbari sığorta növlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı layihələr həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Sığorta Fəaliyyətinin Tənzimlənməsi Departamentinin direktoru Pənah Bənnayev Bakıda keçirilən "Türk Dövlətləri InsurTech Sammiti 2025"də bildirib.

    "Azərbaycanın sığorta sektoru öz potensialını reallaşdırır. Bununla belə, həm könüllü, həm də icbari sığorta sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, satış kanallarının genişləndirilməsi, aqrar sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi və rəqəmsallaşmanın dəstəklənməsi üzrə layihələr icra ediləcək", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta
    В Азербайджане будут реализованы проекты по совершенствованию видов страхования
    Azerbaijan to implement projects to improve insurance systems

