В Азербайджане будут применяться налоговые льготы к безналичным платежам

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Для стимулирования безналичных платежей в Азербайджане разработано несколько предложений.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра налогов Илькин Велиев.

Он отметил, что может быть снижена учетная ставка применительно к безналичным выплатам: "Одним из предложений является то, что все выплаты свыше 1 000 манатов должны быть безналичными. Другое предложение связано с налоговыми льготами к этим выплатам".

Замминистра подчеркнул, что предусмотрены определенные мероприятия в связи с образцовыми налогоплательщиками.