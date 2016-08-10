В Азербайджане будут применяться налоговые льготы к безналичным платежам

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Для стимулирования безналичных платежей в Азербайджане разработано несколько предложений.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра налогов Илькин Велиев.
Он отметил, что может быть снижена учетная ставка применительно к безналичным выплатам: "Одним из предложений является то, что все выплаты свыше 1 000 манатов должны быть безналичными. Другое предложение связано с налоговыми льготами к этим выплатам".
Замминистра подчеркнул, что предусмотрены определенные мероприятия в связи с образцовыми налогоплательщиками.
Tural İbadlıАвтор новости
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