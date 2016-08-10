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    В Азербайджане будут применяться налоговые льготы к безналичным платежам

    Замминистра: Все выплаты свыше 1 000 манатов должны быть безналичными

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Для стимулирования безналичных платежей в Азербайджане разработано несколько предложений. 

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра налогов Илькин Велиев. 

    Он отметил, что может быть снижена учетная ставка применительно к безналичным выплатам: "Одним из предложений является то, что все выплаты свыше 1 000 манатов должны быть безналичными. Другое предложение связано с налоговыми льготами к этим выплатам". 

    Замминистра подчеркнул, что предусмотрены определенные мероприятия в связи с образцовыми налогоплательщиками. 

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