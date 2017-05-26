В Азербайджане банковские вклады на душу населения сократились на 21%

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане объем банковских вкладов на душу населения за последний год снизился на 21% и на 1 апреля 2017 года составил 410 долларов. Согласно отчету, подготовленному аналитической группой Report, Азербайджан по этому показателю занимает 6-ое место среди стран региона.

Лидером региона является Турция (5 514 долларов). В годовом исчислении объем вкладов на душу населения в стране сократился на 7%. В качестве основной причины указывается падение курса доллара за этот период на 28%.

Напомним, что укрепление национальной валюты по большей части приводит к росту объема вкладов в долларовом эквиваленте.

Наибольший прирост объема вкладов на душу населения за последний год отмечался в Казахстане. Доллар в стране за этот период подешевел на 9,7%, и, как следствие, данный показатель увеличился на 23% - до 1 356 долларов.

Самые стабильные показатели зафиксированы в Иране, где доллар в годовом исчислении подорожал на 7,3%, а объем вкладов на душу населения вырос на 7%. То есть реальных изменений не наблюдалось.

Отметим, что в Азербайджане следствием подорожания доллара стало сокращение объема вкладов на душу населения на 21% - до 410 долларов.

Показатели объема вкладов по странам региона приведены в нижеследующей таблице: