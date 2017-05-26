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    В Азербайджане банковские вклады на душу населения сократились на 21%

    Азербайджан по этому показателю занимает 6-е место среди стран региона

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане объем банковских вкладов на душу населения за последний год снизился на 21% и на 1 апреля 2017 года составил 410 долларов. Согласно отчету, подготовленному аналитической группой Report, Азербайджан по этому показателю занимает 6-ое место среди стран региона.

    Лидером региона является Турция (5 514 долларов). В годовом исчислении объем вкладов на душу населения в стране сократился на 7%. В качестве основной причины указывается падение курса доллара за этот период на 28%.

    Напомним, что укрепление национальной валюты по большей части приводит к росту объема вкладов в долларовом эквиваленте.

    Наибольший прирост объема вкладов на душу населения за последний год отмечался в Казахстане. Доллар в стране за этот период подешевел на 9,7%, и, как следствие, данный показатель увеличился на 23% - до 1 356 долларов.

    Самые стабильные показатели зафиксированы в Иране, где доллар в годовом исчислении подорожал на 7,3%, а объем вкладов на душу населения вырос на 7%. То есть реальных изменений не наблюдалось.

    Отметим, что в Азербайджане следствием подорожания доллара стало сокращение объема вкладов на душу населения на 21% - до 410 долларов.

    Показатели объема вкладов по странам региона приведены в нижеследующей таблице:

    Страна Вклады
    (млрд
    долл.)
    		Население
    (млн чел.)
    		Вклады
    на душу
    населения
    (доллар)
    		Разница
    (%)     		Курс
    USD
    		Разница
    (%)


    		01.04.16 01.04.17 01.01.16 01.01.17 01.04.16 01.04.17
    		01.04.16 01.04.17
    1 Турция 467 440 78,7 79,8 5934 5514 -7 2,82 3,6 27,7
    2 Иран 314 340 79,6 80,6 3946 4218 7 30,2 32,4 7,3
    3 Россия 240 332 146,2 146,5 1642 2266 38 68 56 -17,6
    4 Казахстан 20 24 17,75 18 1099 1356 23 345 311,4 -9,7
    5 Грузия 1,87 2,1 3,7 3,7 505 568 12 2,29 2,4 4,8
    6 Азербайджан 5,1 4,0 9,7 9,8 521 410 -21 1,52 1,72 13,2
    7 Украина 16 16 42,6 42,4 378 384 2 26 26,2 0,8
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