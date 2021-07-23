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В Азербайджане арендовано более 900 квартир с правом выкупа

В Азербайджане арендовано более 900 квартир с правом выкупа До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 34 759 заемщику ипотечный кредит на сумму 1 860,939 млн манатов.
Финансы
23 июля 2021 г. 17:49
В Азербайджане арендовано более 900 квартир с правом выкупа

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 34 759 заемщику ипотечный кредит на сумму 1 860,939 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в информации Фонда.

Кроме того, на сегодняшний день предоставлены гарантии на бизнес-кредиты на сумму 231,718 млн манатов, 902 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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