О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане 65% POS-терминалов принимают бесконтактные платежи

В Азербайджане 65% POS-терминалов принимают бесконтактные платежи В январе-июне текущего года наметилась положительная тенденция в развитии карточной инфраструктуры. На 1 июля в стране насчитывалось 2 867 банкоматов, 60 381 POS-терминал, что на 8,9% и 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
4 августа 2021 г. 13:27
В Азербайджане 65% POS-терминалов принимают бесконтактные платежи

В январе-июне текущего года наметилась положительная тенденция в развитии карточной инфраструктуры. На 1 июля в стране насчитывалось 2 867 банкоматов, 60 381 POS-терминал, что на 8,9% и 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБ Азербайджана.

Если на конец июня прошлого года количество POS-терминалов, принимающих бесконтактные платежи, составляло 52,9% от общего числа POS-терминалов, то на конец июня этого года этот показатель составлял уже 64,9%.

Также наблюдается рост количества платежных терминалов. Так, к концу I полугодия 2021 года количество установленных банками платежных терминалов увеличилось на 17% в годовом сравнении и составило 1 978 единиц.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı POS-terminalların 65%-i təmassız ödənişləri qəbul edir

Самое читаемое

Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
29 июля 2021 г. 11:57
В Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
ФотоВ Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
29 июля 2021 г. 01:42
Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
ФотоЗавтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
1 августа 2021 г. 11:34
Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку
Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку
29 июля 2021 г. 13:31
В Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен
ФотоВ Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен
28 июля 2021 г. 20:36
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
1 августа 2021 г. 11:41
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
29 июля 2021 г. 11:00
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
2 августа 2021 г. 15:18
Токио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
ФотоТокио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
1 августа 2021 г. 12:10
Смягчены ограничения на полеты в Азербайджан
Смягчены ограничения на полеты в Азербайджан
28 июля 2021 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi