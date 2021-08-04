В Азербайджане 65% POS-терминалов принимают бесконтактные платежи

В январе-июне текущего года наметилась положительная тенденция в развитии карточной инфраструктуры. На 1 июля в стране насчитывалось 2 867 банкоматов, 60 381 POS-терминал, что на 8,9% и 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне текущего года наметилась положительная тенденция в развитии карточной инфраструктуры. На 1 июля в стране насчитывалось 2 867 банкоматов, 60 381 POS-терминал, что на 8,9% и 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБ Азербайджана.

Если на конец июня прошлого года количество POS-терминалов, принимающих бесконтактные платежи, составляло 52,9% от общего числа POS-терминалов, то на конец июня этого года этот показатель составлял уже 64,9%.

Также наблюдается рост количества платежных терминалов. Так, к концу I полугодия 2021 года количество установленных банками платежных терминалов увеличилось на 17% в годовом сравнении и составило 1 978 единиц.