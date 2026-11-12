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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Азербайджане обнародованы прогнозы по добыче газа на ближайшие 4 года

    Энергетика
    • 12 ноября, 2026
    • 13:56
    В Азербайджане обнародованы прогнозы по добыче газа на ближайшие 4 года

    В Азербайджане в 2027 году объем добычи газа прогнозируется на уровне 48 млрд 523,7 млн кубометров, что на 0,2% больше объема, предусмотренного на текущий год.

    Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджетного пакета на следующий год.

    Из общего объема 35 млрд 635,6 млн кубометров придется на долю товарного газа, что на 9,3% меньше прогнозируемого показателя на 2026 год.

    Ожидается, что в 2028 году объем добычи газа в стране составит 45 млрд 523,9 млн кубометров, что на 6,6% ниже показателя, предусмотренного на 2027 год. Добыча товарного газа, как ожидается, достигнет 33 млрд 155 млн кубометров, сократившись на 7,5% относительно прогноза на следующий год.

    Согласно прогнозам, добыча газа в Азербайджане достигнет 47 млрд 291,9 млн кубометров в 2029 году и 48 млрд 063,6 млн кубометров в 2030 году. Объем добычи товарного газа прогнозируется на уровне 35 млрд 283,8 млн кубометров в 2029 году и 36 млрд 563 млн кубометров в 2030 году.

    Государственный бюджет Азербайджана Добыча газа
    Azərbaycanda növbəti 4 il üçün qaz hasilatı üzrə proqnozlar açıqlanıb
    Azerbaijan forecasts 48.52 billion cubic meters of gas output in 2027
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