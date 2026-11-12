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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Янез Янша: Каспийский регион играет важную роль в энергетической безопасности Европы

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 14:26
    Янез Янша: Каспийский регион играет важную роль в энергетической безопасности Европы

    Энергетические поставки из Каспийского региона играют важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил журналистам премьер-министр Словении Янез Янша перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    По его словам, общие интересы Азербайджана и европейских стран заключаются в том, чтобы энергетические ресурсы Каспийского региона способствовали укреплению стратегической автономии Европы.

    "Я помню, как 25 лет назад мы боролись за изменение маршрута газопровода "Южный поток", чтобы Европа избавилась от зависимости от единственного энергетического источника - российского. К сожалению, та борьба не увенчалась успехом. Если бы все сложилось иначе, ситуация во всей Европе была бы сейчас иной. Каспийский регион представляет колоссальную значимость для энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Янша.

    Отвечая на вопрос относительно своих ожиданий от саммита ЕПС, который пройдет в 2028 году в Азербайджане, он отметил, что это имеет большое значение не только с точки зрения вопросов безопасности, но и прежде всего в контексте значительных энергетических ресурсов Каспийского региона.

    "В наших общих интересах, чтобы эти ресурсы способствовали укреплению стратегической автономии Европы", - заявил он.

    Янез Янша Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Каспийский регион Энергобезопасность Европы Словения
    Yanez Yanşa: "Xəzər regionu Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün mühümdür"
    Janez Janša: Caspian region plays a key role in Europe's energy security
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