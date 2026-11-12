Yanez Yanşa: "Xəzər regionu Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün mühümdür"
Xarici siyasət
- 12 noyabr, 2026
- 14:34
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Xəzər regionundan enerji resurslarının tədarükü Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Sloveniyanın Baş naziri Yanez Yanşa bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Avropa ölkələrinin ortaq maraqları Xəzər regionunun enerji resurslarının Avropanın strateji muxtariyyətinin möhkəmlənməsinə töhfə verməkdir.
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Янез Янша: Каспийский регион играет важную роль в энергетической безопасности Европы
Janez Janša: Caspian region plays a key role in Europe's energy security
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