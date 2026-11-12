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    Yanez Yanşa: "Xəzər regionu Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün mühümdür"

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 14:34
    Yanez Yanşa: Xəzər regionu Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün mühümdür

    Xəzər regionundan enerji resurslarının tədarükü Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Sloveniyanın Baş naziri Yanez Yanşa bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Avropa ölkələrinin ortaq maraqları Xəzər regionunun enerji resurslarının Avropanın strateji muxtariyyətinin möhkəmlənməsinə töhfə verməkdir.

    Xəbər yenilənir

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