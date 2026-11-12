Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Санду: Молдова заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетике

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 13:53
    Санду: Молдова заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетике

    Молдова заинтересована в развитии энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    По ее словам, она намерена обсудить этот вопрос в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики. Энергетика по-прежнему остается большой проблемой для всех нас, особенно для Молдовы", - сказала Санду.

    Она подчеркнула, что в последние годы Молдова провела значительные реформы, направленные на диверсификацию поставок энергоресурсов и снижение зависимости от России.

    "Мы надеемся на конструктивное обсуждение и поиск решений", - добавила президент.

    Коснувшись ситуации на Южном Кавказе, Санду отметила, что заинтересована в установлении мира во всех странах.

    "Я приветствую любые дискуссии и усилия, которые ведут к этому", - сказала она.

    Майя Санду Европейское политическое сообщество (ЕПС) Европейский парламент
    Sandu: Moldova Azərbaycanla energetika sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır
    Sandu: Moldova interested in energy cooperation with Azerbaijan
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