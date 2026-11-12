Санду: Молдова заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетике
- 12 ноября, 2026
- 13:53
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Молдова заинтересована в развитии энергетического сотрудничества с Азербайджаном.
Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
По ее словам, она намерена обсудить этот вопрос в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики. Энергетика по-прежнему остается большой проблемой для всех нас, особенно для Молдовы", - сказала Санду.
Она подчеркнула, что в последние годы Молдова провела значительные реформы, направленные на диверсификацию поставок энергоресурсов и снижение зависимости от России.
"Мы надеемся на конструктивное обсуждение и поиск решений", - добавила президент.
Коснувшись ситуации на Южном Кавказе, Санду отметила, что заинтересована в установлении мира во всех странах.
"Я приветствую любые дискуссии и усилия, которые ведут к этому", - сказала она.