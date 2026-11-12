Санду: Молдова заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетике

Молдова заинтересована в развитии энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

По ее словам, она намерена обсудить этот вопрос в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики. Энергетика по-прежнему остается большой проблемой для всех нас, особенно для Молдовы", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что в последние годы Молдова провела значительные реформы, направленные на диверсификацию поставок энергоресурсов и снижение зависимости от России.

"Мы надеемся на конструктивное обсуждение и поиск решений", - добавила президент.

Коснувшись ситуации на Южном Кавказе, Санду отметила, что заинтересована в установлении мира во всех странах.

"Я приветствую любые дискуссии и усилия, которые ведут к этому", - сказала она.