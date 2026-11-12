Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Рахмон сообщил о ежегодном росте товарооборота между Россией и Таджикистаном

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 14:21
    Рахмон сообщил о ежегодном росте товарооборота между Россией и Таджикистаном

    Отношения Таджикистана и России развиваются динамично по всем направлениям, взаимный товарооборот растет.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

    "Отношения наши с вами развиваются по всем направлениям. Особенно я хотел бы сказать, что ежегодно растет товарооборот", - сказал Рахмон.

    По его словам, также у стран эффективное взаимодействие в сфере безопасности.

    Эмомали Рахмон Владимир Путин Товарооборот Таджикистан Россия
    Tajikistan–Russia trade grows year on year, Rahmon says
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    14:30
    Профицит сводного бюджета Азербайджана приблизился к 8 млрд манатов
    Финансы
    14:28
    Премьер Люксембурга назвал Кошту естественным представителем ЕС на переговорах по Украине
    Другие страны
    14:26
    Янез Янша: Каспийский регион играет важную роль в энергетической безопасности Европы
    Внешняя политика
    14:21
    Рахмон сообщил о ежегодном росте товарооборота между Россией и Таджикистаном
    В регионе
    13:58
    Жапаров: Перед выборами в Кыргызстане могут попытаться разжечь межнациональный конфликт
    В регионе
    13:56
    В Азербайджане обнародованы прогнозы по добыче газа на ближайшие 4 года
    Энергетика
    13:53
    Санду: Молдова заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетике
    Внешняя политика
    13:35
    ЕС утвердит новые санкции против России в понедельник
    Другие страны
    13:22
    Премьер Ирландии: Саммит ЕПС в Дублине сосредоточится на вопросах Украины и Молдовы
    Другие страны
    Лента новостей