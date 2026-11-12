Рахмон сообщил о ежегодном росте товарооборота между Россией и Таджикистаном
В регионе
- 12 ноября, 2026
- 14:21
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Отношения Таджикистана и России развиваются динамично по всем направлениям, взаимный товарооборот растет.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Отношения наши с вами развиваются по всем направлениям. Особенно я хотел бы сказать, что ежегодно растет товарооборот", - сказал Рахмон.
По его словам, также у стран эффективное взаимодействие в сфере безопасности.
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