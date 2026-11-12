Рахмон сообщил о ежегодном росте товарооборота между Россией и Таджикистаном

Отношения Таджикистана и России развиваются динамично по всем направлениям, взаимный товарооборот растет.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Отношения наши с вами развиваются по всем направлениям. Особенно я хотел бы сказать, что ежегодно растет товарооборот", - сказал Рахмон.

По его словам, также у стран эффективное взаимодействие в сфере безопасности.