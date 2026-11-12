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    Жапаров: Перед выборами в Кыргызстане могут попытаться разжечь межнациональный конфликт

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 13:58
    Жапаров: Перед выборами в Кыргызстане могут попытаться разжечь межнациональный конфликт

    В Кыргызстане могут попытаться спровоцировать межнациональный конфликт между кыргызами и узбеками на юге страны перед выборами.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом говорится в обращении президента Кыргызстана Садыра Жапарова, опубликованном 12 ноября.

    Жапаров отметил, что ему поступила информация, что недобросовестные политики обсуждают планы распространения провокационных слухов и высказываний, которые могут привести к беспорядкам и срыву голосования.

    "Для разжигания конфликта между узбеками и кыргызами достаточно распространить ложные слухи, играющие на чувствах людей и задевающие их национальную гордость", - отметил он.

    Жапаров напомнил о трагических событиях 1990-го и 2010 годов, в результате которых погибли мирные жители обеих национальностей. Он призвал кыргызстанцев не поддаваться на провокации, не распространять непроверенную информацию и не допускать разжигания межнациональной розни.

    Президент также заявил, что у Кыргызстана достаточно сил и возможностей для оперативного пресечения беспорядков, при этом подчеркнув, что в случае возникновения конфликта неизбежно пострадают мирные жители. Граждан, располагающих информацией о провокационных заявлениях или действиях, он призвал незамедлительно сообщать в территориальные подразделения ГКНБ, МВД или органы местной власти.

    Отметим, что президентские выборы в Кыргызстане пройдут 27 января 2027 года. В ЦИК обратились 10 претендентов на должность главы государства.

    Садыр Жапаров Президентские выборы Кыргызстан
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