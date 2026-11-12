Премьер Ирландии: Саммит ЕПС в Дублине сосредоточится на вопросах Украины и Молдовы

Основное внимание на сегодняшнем заседании саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) будет сконцентрировано на вопросах, касающихся Украины и Молдовы.

Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил журналистам премьер-министр Ирландии Михол Мартин перед началом саммита ЕПС.

"Думаю, сегодня значительное внимание будет уделено Украине и Молдове. Пройдут встречи групп "Друзья Молдовы" и "Друзья Украины"", - сказал он.

Отвечая на вопрос о перспективах выработки сегодня единой консолидированной европейской позиции для потенциальных будущих переговоров с Российской Федерацией, Мартин указал, что данная тема, скорее всего, будет затронута в кулуарах, "но более официальное обсуждение состоится завтра во время обеда на неформальном заседании Европейского совета.

"Мы, безусловно, хотели бы увидеть определенный прогресс в этом вопросе", - отметил он.

Премьер-министр также добавил, что наряду с вопросами Украины и Молдовы будут обсуждаться и более широкие темы.

Касаясь серьезности намерений России в отношении урегулирования конфликта с Украиной, Мартин отметил, что это еще предстоит выяснить.

При этом он добавил, что потенциальный обмен пленными, который обсуждался в ходе трехсторонней встречи РФ, Украины и США накануне в Абу-Даби, сам по себе является значимым шагом для удерживаемых лиц с обеих сторон.

Мартин указал на необходимость сохранения каналов связи с Россией, отметив значительную роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в этом процессе. В то же время он подчеркнул важность участия Европы в переговорном процессе.

"Таким образом, канал связи с Москвой существует. Разумеется, Европа захочет иметь право голоса за столом переговоров, особенно по вопросам, которые затрагивают ее интересы, учитывая ее экономический вклад, вклад в обеспечение безопасности, а также вопрос членства Украины в Европейском союзе", - заявил Мартин.