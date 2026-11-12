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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Премьер Ирландии: Саммит ЕПС в Дублине сосредоточится на вопросах Украины и Молдовы

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 13:22
    Премьер Ирландии: Саммит ЕПС в Дублине сосредоточится на вопросах Украины и Молдовы

    Основное внимание на сегодняшнем заседании саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) будет сконцентрировано на вопросах, касающихся Украины и Молдовы.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил журналистам премьер-министр Ирландии Михол Мартин перед началом саммита ЕПС.

    "Думаю, сегодня значительное внимание будет уделено Украине и Молдове. Пройдут встречи групп "Друзья Молдовы" и "Друзья Украины"", - сказал он.

    Отвечая на вопрос о перспективах выработки сегодня единой консолидированной европейской позиции для потенциальных будущих переговоров с Российской Федерацией, Мартин указал, что данная тема, скорее всего, будет затронута в кулуарах, "но более официальное обсуждение состоится завтра во время обеда на неформальном заседании Европейского совета.

    "Мы, безусловно, хотели бы увидеть определенный прогресс в этом вопросе", - отметил он.

    Премьер-министр также добавил, что наряду с вопросами Украины и Молдовы будут обсуждаться и более широкие темы.

    Касаясь серьезности намерений России в отношении урегулирования конфликта с Украиной, Мартин отметил, что это еще предстоит выяснить.

    При этом он добавил, что потенциальный обмен пленными, который обсуждался в ходе трехсторонней встречи РФ, Украины и США накануне в Абу-Даби, сам по себе является значимым шагом для удерживаемых лиц с обеих сторон.

    Мартин указал на необходимость сохранения каналов связи с Россией, отметив значительную роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в этом процессе. В то же время он подчеркнул важность участия Европы в переговорном процессе.

    "Таким образом, канал связи с Москвой существует. Разумеется, Европа захочет иметь право голоса за столом переговоров, особенно по вопросам, которые затрагивают ее интересы, учитывая ее экономический вклад, вклад в обеспечение безопасности, а также вопрос членства Украины в Европейском союзе", - заявил Мартин.

    Михол Мартин Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Российско-украинский конфликт Европейское политическое сообщество (ЕПС)
    İrlandiyanın Baş naziri: Dublində keçiriləcək sammitdə Ukrayna və Moldova məsələləri diqqət mərkəzində olacaq
    Irish PM: Dublin EPC summit to focus on Ukraine and Moldova
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