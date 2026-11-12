İrlandiyanın Baş naziri: Dublində keçiriləcək sammitdə Ukrayna və Moldova məsələləri diqqət mərkəzində olacaq
- 12 noyabr, 2026
- 13:27
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Avropa Siyasi Birliyinin (ASB) bugünkü sammitinin iclasında əsas diqqət Ukrayna və Moldovaya dair məsələlərə yönəldiləcək.
"Report"un Dublinə ezam olunmuş müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martin sammitdən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Rusiya Federasiyası ilə potensial gələcək danışıqlar üçün bu gün konsolidasiya edilmiş vahid Avropa mövqeyinin işlənib hazırlanması perspektivlərinə dair sualı cavablandırarkən Martin bildirib ki, bu mövzuya, böyük ehtimalla, kuluarlarda toxunulacaq, lakin daha rəsmi müzakirə sabah Avropa İttifaqı Şurasının qeyri-rəsmi iclasında nahar vaxtı baş tutacaq.
"Biz, sözsüz ki, bu məsələdə müəyyən irəliləyiş görmək istərdik", - o qeyd edib.
Baş nazir həmçinin əlavə edib ki, Ukrayna və Moldova məsələləri ilə yanaşı, daha geniş mövzular da müzakirə olunacaq.
Rusiyanın Ukrayna ilə münaqişənin həlli niyyətinin nə dərəcədə ciddi olması məsələsinə toxunan Martin qeyd edib ki, bunu hələ aydınlaşdırmaq lazımdır.
Bununla yanaşı, o əlavə edib ki, ötən gün Əbu-Dabidə Rusiya Federasiyası, Ukrayna və ABŞ-nin üçtərəfli görüşü zamanı müzakirə olunan potensial əsir mübadiləsi hər iki tərəfdən saxlanılan şəxslər üçün özlüyündə əhəmiyyətli bir addımdır.
Martin Rusiya ilə əlaqə kanallarının qorunub saxlanmasının zəruriliyini qeyd edərək bu prosesdə Stiv Uitkoff və Cared Kuşnerin mühüm rolunu vurğulayıb. Eyni zamanda, o, Avropanın danışıqlar prosesində iştirakının vacibliyini diqqətə çatdırıb.
"Beləliklə, Moskva ilə əlaqə kanal mövcuddur. Təbii ki, Avropa öz maraqları, iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsindəki töhfələri, eləcə də Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyü məsələsi nəzərə alınmaqla danışıqlar masasında söz sahibi olmaq istəyəcək", - Martin bildirib.