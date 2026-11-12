Профицит сводного бюджета Азербайджана приблизился к 8 млрд манатов

В январе-октябре 2026 года казначейские органы Азербайджана исполнили более 1 млн 110 тыс. платежных поручений, что на 13,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, за 10 месяцев доходы сводного бюджета составили 41 млрд 952 млн манатов, расходы - 34 млрд 82,4 млн манатов, в том числе доходы государственного бюджета - 33 млрд 569,6 млн манатов (+2,1%), расходы - 28 млрд 761,4 млн манатов (+3,8%).

В конечном итоге профицит сводного бюджета составил 7 млрд 869,6 млн манатов, а государственного бюджета - 4 млрд 808,2 млн манатов (+21,3%).

В отчетном периоде в доходах бюджета поступления по линии Государственной налоговой службы составили 16 млрд 65,2 млн манатов (+11,7%), поступления по линии Государственного таможенного комитета - 5 млрд 613,5 млн манатов (+6,8%), поступления по линии Государственной службы по вопросам имущества - 47,7 млн манатов (+23,6%), прочие поступления - 540 млн манатов (-12,2% ), трансферт из Государственного нефтяного фонда - 10 млрд 697 млн манатов (-11,3%), а поступления от платных услуг организаций, финансируемых из бюджета, составили 606,1 млн манатов (+13%).