ЕС утвердит новые санкции против России в понедельник

Евросоюз в понедельник утвердит новый пакет санкций против России, который затронет 150 организаций и 50 банков.

Как сообщает Report со ссылкой на французские медиа, об этом заявил министр по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью телеканалу LCI.

"В понедельник мы введем новые санкции против России в отношении 150 дополнительных организаций и 50 банков. Именно Франция предложила большую часть организаций, которые будут включены в список", - сказал он.

Аддад подчеркнул, что Париж намерен продолжать оказывать экономическое давление на Россию и поддерживать Украину.