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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    ЕС утвердит новые санкции против России в понедельник

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 13:35
    ЕС утвердит новые санкции против России в понедельник

    Евросоюз в понедельник утвердит новый пакет санкций против России, который затронет 150 организаций и 50 банков.

    Как сообщает Report со ссылкой на французские медиа, об этом заявил министр по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью телеканалу LCI.

    "В понедельник мы введем новые санкции против России в отношении 150 дополнительных организаций и 50 банков. Именно Франция предложила большую часть организаций, которые будут включены в список", - сказал он.

    Аддад подчеркнул, что Париж намерен продолжать оказывать экономическое давление на Россию и поддерживать Украину.

    Бенжамен Аддад Российско-украинский конфликт Европейский союз (ЕС) Франция
    Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək
    EU to sanction 150 more Russian entities and 50 banks, France says
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