ЕС утвердит новые санкции против России в понедельник
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 13:35
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Евросоюз в понедельник утвердит новый пакет санкций против России, который затронет 150 организаций и 50 банков.
Как сообщает Report со ссылкой на французские медиа, об этом заявил министр по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью телеканалу LCI.
"В понедельник мы введем новые санкции против России в отношении 150 дополнительных организаций и 50 банков. Именно Франция предложила большую часть организаций, которые будут включены в список", - сказал он.
Аддад подчеркнул, что Париж намерен продолжать оказывать экономическое давление на Россию и поддерживать Украину.
Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək
EU to sanction 150 more Russian entities and 50 banks, France says
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