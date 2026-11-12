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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 13:40
    Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək

    Avropa İttifaqı (Aİ) bazar ertəsi Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təsdiqləyəcək.

    "Report" Fransa mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa məsələləri üzrə naziri Benjamin Addad LCI telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Sanksiyalar Rusiyanın 150 təşkilatını və 50 bankını əhatə edəcək. Siyahıya daxil ediləcək təşkilatların böyük hissəsini məhz Fransa təklif edib", - o bildirib.

    Addad vurğulayıb ki, Paris Rusiyaya iqtisadi təzyiq göstərməyə və Ukraynanı dəstəkləməyə davam etmək niyyətindədir.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya qarşı sanksiyalar
    ЕС утвердит новые санкции против России в понедельник
    EU to sanction 150 more Russian entities and 50 banks, France says
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