Премьер Люксембурга назвал Кошту естественным представителем ЕС на переговорах по Украине

Европейский союз на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта должен представлять председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Как передает корреспондент Report из Дублина, с таким предложением выступил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, отвечая на вопросы журналистов перед саммитом Европейского политического сообщества.

По его словам, прежде всего необходимо добиться присутствия Европы за столом переговоров.

"Важно, чтобы, когда проходят переговоры о Европе и Украине, Европа также присутствовала за этим столом. Во-вторых, мы должны совместно согласовать, что будем там говорить. Содержание важнее того, кто именно нас представляет", - сказал Фриден.

Премьер отметил, что у глав государств и правительств ЕС уже есть избранный представитель - председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Я мог бы согласиться и с другой кандидатурой. Но у нас уже есть председатель. Если нам понадобится общий представитель, то именно Антониу Кошта является естественным представителем Европейского союза. Позиция важнее личности, и эта позиция ясна", - подчеркнул он.

Фриден выразил надежду, что страны Европы продемонстрируют единство в поддержке Украины.

Он также отметил, что существующая европейская архитектура безопасности не нуждается в пересмотре.

"На протяжении многих лет и десятилетий мы укрепляли ее посредством Евросоюза и НАТО. Мы сохраняем приверженность этой архитектуре", - сказал Фриден.

Фриден подчеркнул необходимость найти общий путь с Вашингтоном и дать понять России, что Европа сохраняет приверженность принципам суверенитета, территориальной целостности и международного права.

Комментируя финансовую поддержку Киева, Фриден отметил, что уже предусмотренный кредит ЕС на 90 млрд евро представляет собой значительное обязательство, однако европейским странам предстоит найти дополнительные средства для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Мы найдем необходимые средства для поддержки Украины не только в предстоящую зиму, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - заявил он.