İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Lüksemburqun Baş naziri: Ukrayna üzrə danışıqlarda Avropa İttifaqını Antonio Koşta təmsil etməlidir

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 14:38
    Lüksemburqun Baş naziri: Ukrayna üzrə danışıqlarda Avropa İttifaqını Antonio Koşta təmsil etməlidir

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlarda Avropa İttifaqını (Aİ) Avropa Şurasının sədri Antonio Koşta təmsil etməlidir.

    "Report"un Dublinə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu təkliflə Lüksemburqun Baş naziri Lük Friden Avropa Siyasi Birliyinin sammitindən əvvəl jurnalistlərin sualına cavab olaraq bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ilk növbədə Avropanın danışıqlar masası arxasında iştirakına nail olmaq lazımdır.

    "Avropa və Ukrayna ilə bağlı danışıqlar aparılarkən Avropanın da həmin masada təmsil olunması vacibdir. İkincisi, biz orada nə danışacağımızı birlikdə razılaşdırmalıyıq. Məzmun bizi məhz kimin təmsil etməsindən daha önəmlidir", - Friden deyib.

    Baş nazir qeyd edib ki, Aİ dövlət və hökumət başçılarının artıq seçilmiş nümayəndəsi var - Aİ Şurasının sədri Antonio Koşta.

    "Mən başqa bir namizədlə də razılaşa bilərdim. Amma bizim artıq sədrimiz var. Əgər bizə ümumi bir nümayəndə lazım olarsa, o zaman məhz Antonio Koşta Avropa İttifaqının təbii nümayəndəsidir. Mövqe şəxsdən daha önəmlidir və bu mövqe aydındır", - o vurğulayıb.

    Friden ümidvar olduğunu bildirib ki, Avropa ölkələri Ukraynaya dəstəkdə birlik nümayiş etdirəcəklər.

    O, həmçinin qeyd edib ki, mövcud Avropa təhlükəsizlik arxitekturasına yenidən baxılmağa ehtiyac yoxdur.

    "Uzun illər və onilliklər ərzində biz onu Avropa İttifaqı və NATO vasitəsilə gücləndirmişik. Biz bu arxitekturaya sadiqliyimizi qoruyub saxlayırıq", - Friden bildirib.

    Friden Vaşinqtonla ortaq yol tapmağın və Avropanın suverenlik, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq hüquq prinsiplərinə sadiqliyini qoruyub saxladığını Rusiyaya başa salmağın zəruriliyini vurğulayıb.

    Lük Friden Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Премьер Люксембурга назвал Кошту естественным представителем ЕС на переговорах по Украине
    Luxembourg's PM calls Costa natural representative for EU in negotiations on Ukraine
    44 filmi
    44 filmi

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