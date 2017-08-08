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    В Azer-Turk Bank произошло новое назначение

    Назначен новый директор департамента финансового мониторинга и контроля

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый директор департамента финансового мониторинга и контроля ОАО Azer-Turk Bank.

    Как сообщили Report из банка, им стал Эльмар Алекбер оглу Алекберов.

    Эти обязанности до сих пор временно исполняла Вусала Октай гызы Казымова.

    Напомним, что Azer-Turk Bank основан в 1995 году. Уставный капитал банка равен 50 млн манатов. Акционерами банка являются Госкомитет по вопросам имущества (от имени правительства Азербайджана, 75%), Zıraat Bankası (12,37%), Zıraat Bank İnternational (1,08%), AzRe Reinsurance (6,55%), Gala Hayat Insurance (5%).

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