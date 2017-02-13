В Ateshgah Sigorta произошло кадровое назначение

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В компании Ateshgah Sigorta произошло кадровое изменение. Советник председателя правления компании Фарид Гулиев назначен зампредом правления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании.

Ф.Гулиев получил степень бакалавра по специальности "экономическая кибернетика" факультета прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета, затем окончил магистратуру Азербайджанского государственного экономического университета по специальности "финансы". Профессиональную деятельность он начал в банковском секторе, где занимал ряд руководящих должностей. С 2016 года работает в Ateshgah Sigorta.

Полномочия Ф.Гулиева на этой должности вступают в силу с сегодняшнего дня.

Компания Ateshgah Sigorta учреждена в конце 1996 года. По итогам 2016 года, поступления Ateshgah Sigorta и Ateshgah Hayat Sigorta составили в общей сложности 76,6 млн манатов, выплаты - 43,3 млн манатов. Компании оказывают клиентам услуги по свыше 20 видам страхования.