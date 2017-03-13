В АСА назначен временный председатель

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА) провела общее собрание акционеров.

По полученной Report информации, на собрании председатель АСА Орхан Байрамов освобожден от занимаемой должности в связи с избранием на пост генерального секретаря Конфедерации предпринимателей Азербайджана (ASK). На его место пока нет назначения.

Исполнение обязанностей председателя организации временно поручено Вугару Алиеву.

Напомним, что АСА - неправительственная организация, учрежденная в 2006 году. АСА осуществляет деятельность на основании Конституции Азербайджана, законе о "Неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", других нормативно-правовых актов и устава. Все страховые компании, работающие на страховом рынке Азербайджана, и AzRe Reinsurance являются членами организации.