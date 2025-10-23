В 2026 году бюджет Нахчывана может превысить 483 млн манатов

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 14:42
    В 2026 году бюджет Нахчыванской Автономной Республики прогнозируется в размере 483,2 млн манатов.

    Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год.

    Согласно документу, 43,8% доходов или 211,6 млн манатов составят дотации, выделяемые из централизованных расходов госбюджета, что на 74,1 млн манатов (25,9%) меньше, чем в текущем году. Собственные доходы Нахчывана прогнозируются в размере 271,6 млн манатов, что на 52,1 млн манатов (23,7%) больше, чем в текущем году.

    Gələn il Naxçıvanın büdcəsi 483 milyon manatdan çox ola bilər

