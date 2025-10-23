İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Gələn il Naxçıvanın büdcəsi 483 milyon manatdan çox ola bilər

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 14:22
    Gələn il Naxçıvanın büdcəsi 483 milyon manatdan çox ola bilər

    2026-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin gəlir və xərcləri bərabər olmaqla 483,2 milyon manat proqnozlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, gəlirlərin 43,8 %-ni və yaxud 211,6 milyon manatını dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən ayrılan dotasiya təşkil edəcək ki, bu da cari illə müqayisədə 74,1 milyon manat və yaxud 25,9 % azdır. Naxçıvanın öz gəliriəri isə cari illə müqayisədə 52,1 milyon manat və yaxud 23,7 % artımla - 271,6 milyon manat proqnozlaşdırılır.

    В 2026 году бюджет Нахчывана может превысить 483 млн манатов

