    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 19:15
    В 2026 году 3,5 млрд манатов будет направлено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

    В 2026 году 3,5 млрд манатов или 8,4% расходов государственного бюджета Азербайджана будут направлены на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете на 2026 год".

    Согласно информации, это на 12,5% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

    Azərbaycan gələn il Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 3,5 milyard manat xərcləyəcək

