В 2026 году 3,5 млрд манатов будет направлено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

В 2026 году 3,5 млрд манатов или 8,4% расходов государственного бюджета Азербайджана будут направлены на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете на 2026 год".

Согласно информации, это на 12,5% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.