В 2024 году доходы Минэкологии Азербайджана превысили 127 млн манатов

В 2024 году доходы Министерства экологии и природных ресурсов составили 127,669 млн манатов, а расходы - 95,918 млн манатов, что на 6,4% больше и на 9% меньше соответственно по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы ведомства от небиржевых операций составили 106,211 млн манатов (на 2,6% больше, чем в предыдущем году), от биржевых операций - 12,618 млн манатов (на 8,3% меньше), от прочих операций - 8,84 млн манатов (в 3,3 раза больше).

В 2024 году расходы министерства на заработную плату и отчисления на государственное социальное страхование увеличились на 6,1% по сравнению с 2023 годом и составили 75,711 млн манатов, финансовая помощь и другие трансфертные платежи - 265 тыс. манатов (в предыдущем году их не было), стоимость использованных материалов увеличилась на 2,8% до 6,682 млн манатов, расходы на амортизацию увеличились на 10,4% до 7,515 млн манатов, а прочие операционные расходы сократились в 3,6 раза до 5,745 млн манатов.