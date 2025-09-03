    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin gəlirləri artıb, xərcləri azalıb

    Maliyyə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 09:56
    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin gəlirləri artıb, xərcləri azalıb

    2024-cü ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) gəlirləri 127,669 milyon manat, xərcləri isə 95,918 milyon manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 6,4 % çox və 9 % azdır.

    Ötən il ETSN-nin qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirləri 106,211 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 2,6 % çox), birja əməliyyatlarından gəlirləri 12,618 milyon manat (8,3 % az), sair əməliyyatlardan gəlirləri isə 8,84 milyon manat (3,3 dəfə çox) təşkil edib.

    2024-cü ildə ETSN-nin əməkhaqqı xərcləri və dövlət sosial sığorta ayırmaları 2023-cü illə müqayisədə 6,1 % artaraq 75,711 milyon manat, maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri 265 min manat (əvvəlki il olmayıb), sərf etdiyi materialların dəyəri 2,8 % artaraq 6,682 milyon manat, amortizasiya xərcləri 10,4 % artaraq 7,515 milyon manat, sair əməliyyat xərcləri isə 3,6 dəfə azalaraq 5,745 milyon manat olub. 

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi gəlir xərc dövlət büdcəsi
    Rus Versiası Rus Versiası
    В 2024 году доходы Минэкологии Азербайджана превысили 127 млн манатов

    Son xəbərlər

    11:28

    İlham Əliyev San-Marinonun regent kapitanlarını təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:24

    Ziya Rəcəbov: "Turan" voleybol komandasının hədəfləri böyükdür"

    Komanda
    11:24

    Ali Məhkəmə ad, soyad və ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib

    Hadisə
    11:22

    Bu gün Naxçıvanın bəzi hissələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    11:21

    Fikrət Yusifov: "Rusiya sanksiyalardan yayınmaq üçün Ermənistandan istifadə edir"

    Biznes
    11:16

    Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, 27 nəfər xəsarət alıb

    Region
    11:10

    Ermənistanın zinət məhsulları idxalında rekord artım: gizli əməliyyatların izi?

    Biznes
    11:10

    Ağ Evdə Ukraynada gedən müharibə müzakirə ediləcək

    Digər ölkələr
    11:08

    Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün xüsusi təyinatlılar səfərbər edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti