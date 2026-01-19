Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере

Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НАПП) и Центральный банк Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на НАПП, документ нацелен на сотрудничество в вопросах развития, регулирования и надзора над рынками капитала, страхования и оборота криптоактивов.

"Меморандум направлен на формирование долгосрочной и устойчивой платформы взаимодействия, а также на содействие обмену опытом и информацией в рамках компетенций сторон. Документ предусматривает развитие сотрудничества по таким направлениям, как организация международных мероприятий, семинаров, форумов и тренингов, проведение онлайн-встреч и краткосрочных учебных визитов, реализация совместных научно-исследовательских проектов, обмен законодательной и статистической информацией в профильных сферах", - сообщает агентство.

В рамках соглашения особое внимание будет уделено развитию инновационных финансовых технологий, повышению финансовой инклюзивности и операционной эффективности, а также обмену лучшими практиками по регулированию финтех-компаний и новым финансовым технологиям.

Стороны также намерены укреплять сотрудничество в области подготовки кадров и повышения квалификации специалистов, включая проведение совместных учебных программ и обмен опытом в сфере цифровых финансовых услуг.

"Подписание меморандума отражает взаимную заинтересованность Узбекистана и Азербайджана в расширении институционального взаимодействия и развитии современных финансовых рынков в обеих странах", - говорится в информации.