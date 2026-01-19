İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    • 19 yanvar, 2026
    • 17:17
    Özbəkistan və Azərbaycan maliyyə sahəsində əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

    Özbəkistanın Perspektivli Layihələr üzrə Milli Agentliyi (NAPP) və Azərbaycan Mərkəzi Bankı arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" NAPP-a istinadən xəbər verir ki, sənəd kapital bazarlarının, sığortanın və kriptoaktivlərin dövriyyəsinin inkişafı, tənzimlənməsi və nəzarəti məsələlərində əməkdaşlığa yönəlib.

    "Memorandum uzunmüddətli və davamlı qarşılıqlı fəaliyyət platformasının yaradılmasına, həmçinin tərəflərin səlahiyyətləri çərçivəsində təcrübə və məlumat mübadiləsinə yardım etməyə yönəlib. Sənəd beynəlxalq tədbirlərin, seminarların, forumların və təlimlərin təşkili, onlayn görüşlərin və qısamüddətli təlim səfərlərinin keçirilməsi, birgə elmi-tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi, müvafiq sahələrdə qanunvericilik və statistik məlumatların mübadiləsi kimi istiqamətlərdə əməkdaşlığın inkişafını nəzərdə tutur", - agentlik bildirib.

    Saziş çərçivəsində innovativ maliyyə texnologiyalarının inkişafına, maliyyə inklüzivliyinin və əməliyyat effektivliyinin artırılmasına, həmçinin fintex şirkətlərinin tənzimlənməsi və yeni maliyyə texnologiyaları üzrə ən yaxşı təcrübələrin mübadiləsinə xüsusi diqqət yetiriləcək.

    Tərəflər, həmçinin birgə təlim proqramlarının keçirilməsi və rəqəmsal maliyyə xidmətləri sahəsində təcrübə mübadiləsi də daxil olmaqla, kadrların hazırlanması və mütəxəssislərin ixtisasının artırılması sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədirlər.

    "Memorandumun imzalanması Özbəkistan və Azərbaycanın hər iki ölkədə institusional qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi və müasir maliyyə bazarlarının inkişafında qarşılıqlı marağını əks etdirir", - məlumatda deyilir.

