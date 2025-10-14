Утвержден меморандум по гарантиям для ежегодных собраний группы ИБР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Меморандума о взаимопонимании по гарантиям для ежегодных собраний группы Исламского банка развития, которые пройдут в Азербайджане в 2026 году.

Report напоминает, что соответствующий документ был подписан 22 мая этого года в Алжире.

В документе правительство Азербайджана представляло Министерство экономики.