Утвержден меморандум по гарантиям для ежегодных собраний группы ИБР
Финансы
- 14 октября, 2025
- 16:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Меморандума о взаимопонимании по гарантиям для ежегодных собраний группы Исламского банка развития, которые пройдут в Азербайджане в 2026 году.
Report напоминает, что соответствующий документ был подписан 22 мая этого года в Алжире.
В документе правительство Азербайджана представляло Министерство экономики.
