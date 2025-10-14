İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    IsDB Qrupunun İllik Toplantıları üçün təminatlara dair Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 16:08
    IsDB Qrupunun İllik Toplantıları üçün təminatlara dair Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Qrupunun 2026-cı ildə Azərbaycanda keçiriləcək İllik Toplantıları üçün təminatlara dair Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında qanunu imzalayıb.

    "Report" xatırladır ki, bununla bağlı sənəd bu il mayın 22-də Əlcəzairdə imzalanıb.

    Sənəddə Azərbaycan hökumətini İqtisadiyyat Nazirliyi təmsil edib.

