Уставный капитал "Аграрных закупок и снабжения" снижен в 6 раз
Финансы
- 06 апреля, 2026
- 16:38
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение от 4 июля 2019 года "Об утверждении Устава ОАО "Аграрные закупки и снабжение"".
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, уставный капитал акционерного общества снижен с 6 млн манатов до 1 млн манатов.
Следует отметить, что ОАО "Аграрные закупки и снабжение" было создано в 2016 году с целью поддержки реализации продукции фермеров, облегчения выхода сельскохозяйственной продукции на рынок, централизованной закупки аграрной продукции для государственных нужд, формирования прозрачных торговых механизмов в аграрном секторе.
