Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Уставный капитал "Аграрных закупок и снабжения" снижен в 6 раз

    Финансы
    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение от 4 июля 2019 года "Об утверждении Устава ОАО "Аграрные закупки и снабжение"".

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно решению, уставный капитал акционерного общества снижен с 6 млн манатов до 1 млн манатов.

    Следует отметить, что ОАО "Аграрные закупки и снабжение" было создано в 2016 году с целью поддержки реализации продукции фермеров, облегчения выхода сельскохозяйственной продукции на рынок, централизованной закупки аграрной продукции для государственных нужд, формирования прозрачных торговых механизмов в аграрном секторе.

    ОАО Аграрные закупки и снабжение Уставный капитал Али Асадов Кабинет министров
    Последние новости

    Лента новостей