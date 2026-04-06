Уставный капитал "Аграрных закупок и снабжения" снижен в 6 раз

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение от 4 июля 2019 года "Об утверждении Устава ОАО "Аграрные закупки и снабжение"".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, уставный капитал акционерного общества снижен с 6 млн манатов до 1 млн манатов.

Следует отметить, что ОАО "Аграрные закупки и снабжение" было создано в 2016 году с целью поддержки реализации продукции фермеров, облегчения выхода сельскохозяйственной продукции на рынок, централизованной закупки аграрной продукции для государственных нужд, формирования прозрачных торговых механизмов в аграрном секторе.