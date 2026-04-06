    "Aqrar tədarük və təchizat"ın nizamnamə kapitalı 6 dəfə azaldılıb

    Maliyyə
    • 06 aprel, 2026
    • 16:10
    Aqrar tədarük və təchizatın nizamnamə kapitalı 6 dəfə azaldılıb

    Nazirlər Kabineti "Aqrar tədarük və təchizat" ASC-nin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi barədə" 4 iyul 2019-cu il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı 6 milyon manatdan 1 milyon manata endirilib.

    "Aqrar tədarük və təchizat" 2016-cı ildə fermerlərin məhsullarının satışına dəstək verilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara çıxışının asanlaşdırılması, dövlət ehtiyacları üçün aqrar məhsulların mərkəzləşdirilmiş qaydada alınması, aqrar sektorda şəffaf ticarət mexanizmləri formalaşdırılması məqsədi ilə yaradılıb.

    Nazirlər Kabineti Əli Əsədov Aqrar Tədarük və Təchizat ASC Nizamnamə kapitalı
    Уставный капитал "Аграрных закупок и снабжения" снижен в 6 раз

