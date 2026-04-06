"Aqrar tədarük və təchizat"ın nizamnamə kapitalı 6 dəfə azaldılıb
Maliyyə
- 06 aprel, 2026
- 16:10
Nazirlər Kabineti "Aqrar tədarük və təchizat" ASC-nin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi barədə" 4 iyul 2019-cu il tarixli qərarında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı 6 milyon manatdan 1 milyon manata endirilib.
"Aqrar tədarük və təchizat" 2016-cı ildə fermerlərin məhsullarının satışına dəstək verilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara çıxışının asanlaşdırılması, dövlət ehtiyacları üçün aqrar məhsulların mərkəzləşdirilmiş qaydada alınması, aqrar sektorda şəffaf ticarət mexanizmləri formalaşdırılması məqsədi ilə yaradılıb.
