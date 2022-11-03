Управляющий Банка Испании призвал ЕЦБ продолжить повышение ставок

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) "необходимо будет продолжить повышение процентных ставок" для борьбы с инфляцией, даже несмотря на растущую вероятность рецессии в еврозоне.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) "необходимо будет продолжить повышение процентных ставок" для борьбы с инфляцией, даже несмотря на растущую вероятность рецессии в еврозоне.

Как передает Report, об этом заявил управляющий Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.

Он сказал, что после значительного замедления экономического роста в III квартале ожидается дальнейшее ослабление экономики еврозоны до конца текущего года, который продолжится до первой половины 2023 года.

ЕЦБ в рамках официального заявления по денежно-кредитной политике 27 октября отказался от риторики о вероятном повышении ставок в дальнейшем. Позднее руководители центрального банка приняли решение повысить ставку по депозитам на 75 базисных пунктов, до 1,5%, максимума с 2009 года.

Годовая инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 10,7% и, как ожидается, будет оставаться выше целевого уровня ЕЦБ, составляющего 2,0%, вплоть до 2024 года.