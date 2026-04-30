Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Управление маркетинга SOCAR заработало более $35 млн от ненефтяного экспорта в I кв.

    Финансы
    • 30 апреля, 2026
    • 12:39
    Управление маркетинга SOCAR заработало более $35 млн от ненефтяного экспорта в I кв.

    В январе-марте этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало ненефтяную продукцию на сумму $35,3 млн, что на $69,7 млн, или в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

    Отметим, что за первый квартал ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $862 млн.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Ненефтегазовый экспорт Азербайджана
    SOCAR-ın idarəsi 3 ayda qeyri-neft ixracından 35 milyon dollardan çox gəlir əldə edib
    SOCAR marketing unit earns over $35M from non-oil exports in 1Q26

