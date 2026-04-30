İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Maliyyə
    • 30 aprel, 2026
    • 12:19
    SOCAR-ın idarəsi 3 ayda qeyri-neft ixracından 35 milyon dollardan çox gəlir əldə edib

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 35,3 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın aprel sayında bildirilir.

    Vurğulanır ki, bu, 2025-ci ilin 3 ayı ilə müqayisədə 69,7 milyon ABŞ dolları və ya 3 dəfə azdır.

    Ötən 3 ayda Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 11,7 % artaraq 862 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Управление маркетинга SOCAR заработало более $35 млн от ненефтяного экспорта в I кв.
    SOCAR marketing unit earns over $35M from non-oil exports in 1Q26

    Son xəbərlər

    01:39

    Region
    01:18

    Digər ölkələr
    00:55

    Hadisə
    00:20

    Digər ölkələr
    00:09

    Daxili siyasət
    23:50

    Digər ölkələr
    23:34

    Region
    23:31

    Region
    23:14

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti