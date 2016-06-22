​Unibank проводит кампанию для военнослужащих

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Unibank проводит специальную кампанию для военнослужащих по случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

Обратившиеся в любой филиал банка с 23 по 24 июня военнослужащие смогут получить кредит до 5 тыс. манатов наличными без комиссии. Кредиты выдаются сроком до двух лет.

Напомним, что на сегодняшний день Unibank обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах.