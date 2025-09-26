Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Убыток Службы восстановления в Лачынском районе превысил 13 млн манатов

    • 26 сентября, 2025
    • 09:20
    Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе завершила 2024 год с убытком в 13,265 млн манатов против прибыли в размере 117 тыс. манатов годом ранее.

    Как сообщает "Report", в прошлом году доходы учреждения составили 5,637 млн манатов (рост в 6,4 раза), расходы - 18,902 млн манатов (рост в 25 раз).

    Активы Службы на 1 января 2025 года составили 337,543 млн манатов (+1,8%).

    Обязательства структуры увеличились на 1,3% - до 335,531 млн манатов, а балансовый капитал вырос в 3,4 раза - до 2,012 млн манатов.

    Напомним, что Служба восстановления, строительства и управления Лачынского района зарегистрирована в 2023 году. Ее уставной капитал составляет 500 тыс. манатов.

