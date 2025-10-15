Убыток Bank BTB вырос на 30%

ОАО Bank BTB завершило январь-сентябрь текущего года с убытком в размере 641 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев операционные доходы Bank BTB составили 30,12 млн манатов (на 9,3% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 25,724 млн манатов (+8,4%), отчисления на создание специальных резервов - 2,205 млн манатов (+4,9 раза), а непредвиденные расходы - 2,831 млн манатов (-27%).

На 1 октября текущего года активы Bank BTB составили 389,268 млн манатов (+5,7%). Из них 276,304 млн манатов – это выданные клиентам чистые кредиты. За последний год кредитный портфель банка вырос на 0,4%.

За отчетный период обязательства Bank BTB увеличились на 7%, до 338,413 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 11,9%, до 167,873 млн манатов, а балансовый капитал сократился на 2,2%, до 50,855 млн манатов.

Bank BTB основан в 2010 году. Его уставный капитал составляет 71,45 млн манатов.