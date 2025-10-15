Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    Убыток Bank BTB вырос на 30%

    Финансы
    • 15 октября, 2025
    • 10:32
    Убыток Bank BTB вырос на 30%

    ОАО Bank BTB завершило январь-сентябрь текущего года с убытком в размере 641 тыс. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За 9 месяцев операционные доходы Bank BTB составили 30,12 млн манатов (на 9,3% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 25,724 млн манатов (+8,4%), отчисления на создание специальных резервов - 2,205 млн манатов (+4,9 раза), а непредвиденные расходы - 2,831 млн манатов (-27%).

    На 1 октября текущего года активы Bank BTB составили 389,268 млн манатов (+5,7%). Из них 276,304 млн манатов – это выданные клиентам чистые кредиты. За последний год кредитный портфель банка вырос на 0,4%.

    За отчетный период обязательства Bank BTB увеличились на 7%, до 338,413 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 11,9%, до 167,873 млн манатов, а балансовый капитал сократился на 2,2%, до 50,855 млн манатов.

    Bank BTB основан в 2010 году. Его уставный капитал составляет 71,45 млн манатов.

    Bank BTB убыток финансовый отчет
    "Bank BTB"nin zərəri 30 % artıb

    Последние новости

    11:07

    Новый генсек ТЮРКПА заявил о готовности продвигать развитие организации

    Внешняя политика
    11:03

    Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок Беларуси

    Другие
    11:02

    Минэнерго обнародовало объем переработанной нефти за 9 месяцев

    Энергетика
    11:01
    Фото

    МЧС провело в Шуше мероприятие в честь Года Конституции и Суверенитета

    Происшествия
    11:00

    В Ханкенди начал работу III Национальный градостроительный форум

    Инфраструктура
    10:51

    Азада Гусейнова: Природные ресурсы Азербайджана — потенциал для оздоровительного туризма

    Туризм
    10:48

    Новый генсек ТЮРКПА приступил к исполнению своих полномочий

    Внешняя политика
    10:48

    В Армении задержан еще один священник

    В регионе
    10:44
    Фото

    В Берлине открылась международная художественная выставка "MAMA – Мать-природа"

    Искусство
    Лента новостей