İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026

    "Bank BTB"nin zərəri 30 % artıb

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 10:02
    Bank BTBnin zərəri 30 % artıb

    "Bank BTB" ASC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 641 min manat zərərlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 30 % çoxdur.

    9 ay ərzində "Bank BTB"nın əməliyyat gəlirləri 30,12 milyon manat (illik müqayisədə 9,3 % çox), əməliyyat xərcləri 25,724 milyon manat (8,4 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 2,205 milyon manat (4,9 dəfə çox), gözlənilməz xərcləri isə 2,831 milyon manat (27 % az) təşkil edib.

    Bu il oktyabrn 1-nə "Bank BTB"nin aktivləri 389,268 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,7 % çoxdur. Bunun 276,304 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 0,4 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "Bank BTB"nin öhdəlikləri 7 % artaraq 338,413 milyon manat, o cümlədən depozit portfeli 11,9 % artaraq 167,873 milyon manat, balans kapitalı isə 2,2 % azalaraq 50,855 milyon manat olub.

    Xatırladaq ki, "Bank BTB" 2010-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 71,45 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 76,74 %-i Nigar Mehdiyevaya, 17,68 %-i Rza Sadiqə (Müşahidə Şurasının sədri), 5,58 %-i isə Tükəzban Mahmudovaya məxsusdur.

    Bank BTB maliyyə göstəriciləri
    Убыток Bank BTB вырос на 30%

    Son xəbərlər

    11:05

    Aydın Kərimov: "Şuşada 45 binanın tikintisinə başlanılıb"

    İnfrastruktur
    11:00

    Xankəndidə III Milli Şəhərsalma Forumu işinə başlayıb

    İnfrastruktur
    10:59

    "Zabrat maşınqayırma zavodu"nun nizamnamə kapitalı 25 % azaldılır

    Biznes
    10:57

    Tural Hacılı: "Azərbaycan Belarusa məhsul ixracını 77 % artırıb"

    Biznes
    10:50

    Azərbaycan TANAP ilə qaz nəqlini 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    10:48

    Azərbaycanda böyük reabilitasiya mərkəzinin açılışına hazırlıq gedir

    Turizm
    10:45
    Foto

    Hadrutda gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsinə start verilib

    Energetika
    10:41

    Sədr müavini: "Sağlamlıq və tibbi turizmdə rəqabət artmaqdadır"

    Turizm
    10:38

    Azərbaycan 9 ayda emal etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti