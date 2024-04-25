Убытки кредитных союзов в Азербайджане выросли на 60%

Кредитные союзы Азербайджана завершили первый квартал этого года с убытком в размере 0,8 млн манатов.

Кредитные союзы Азербайджана завершили первый квартал этого года с убытком в размере 0,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 60% больше, чем за тот же период прошлого года.

В январе-марте доходы кредитных союзов составили 0,7 млн манатов (без изменений в годовом сравнении), расходы - 0,3 млн манатов (без изменений), отчисления в специальные резервы - 1,1 млн манатов (на 22,2% больше).

Активы кредитных союзов на 1 апреля этого года составили 12,6 млн манатов, что на 3,8% меньше, чем год назад. Из них 10,9 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора уменьшился на 3,5%.

За отчетный период обязательства кредитных союзов сократились на 5,5% - до 3,4 млн манатов, а балансовый капитал уменьшился на 3,2% - до 9,2 млн манатов.