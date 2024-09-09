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Убытки "Каспийской международной инвестиционной компании" снизились более чем в 4 раза

Убытки "Каспийской международной инвестиционной компании" снизились более чем в 4 раза ЗАО "Каспийская международная инвестиционная компания" завершило 2023 год с чистым убытком в размере 557 тыс. манатов, что в 4,3 раза меньше, чем в 2022 году.
Финансы
9 сентября 2024 г. 18:25
Убытки Каспийской международной инвестиционной компании снизились более чем в 4 раза

ЗАО "Каспийская международная инвестиционная компания" завершило 2023 год с чистым убытком в размере 557 тыс. манатов, что в 4,3 раза меньше, чем в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ЗАО, в прошлом году убыток налогообложения составил 264 тыс. манатов (в 11,1 раза меньше, чем годом ранее), а выплаты подоходного налога - 293 тыс. манатов (сэкономлено в предыдущем году).

На 1 января текущего года активы “Каспийской международной инвестиционной компании” составили 20,558 млн манатов, что на 12,5% меньше, чем год назад.

За отчетный период обязательства компании увеличились в 7,2 раза до 1,194 млн манатов, балансовый капитал уменьшился на 17% до 19,364 млн манатов, в том числе уставный капитал уменьшился на 11% до 27,601 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti”nin zərəri 4 dəfədən çox azalıb

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