Убытки авиакомпании Japan Airlines составили 2,6 млрд долларов

В страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы

Объем чистого убытка одной из крупнейших авиакомпаний Японии Japan Airlines (JAL) в 2020 финансовом году (1 апреля 2020 года - 31 марта 2021 года) составил 286,6 млрд иен (около 2,6 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в отчетности, опубликованной в пятницу на сайте авиаперевозчика.

В документе подчеркивается, что потери JAL вызваны "влиянием распространения нового коронавируса". При этом авиакомпания не стала публиковать прогноз своих показателей на 2021 финансовой год "из-за сложности достоверной оценки перспектив восстановления спроса на международные перелеты".

Отметим, что 28 декабря 2020 года в Японии вступил в силу фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. В настоящий момент в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.