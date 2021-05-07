О нас
Report Georgia
Аудио новости

Убытки авиакомпании Japan Airlines составили 2,6 млрд долларов

Убытки авиакомпании Japan Airlines составили 2,6 млрд долларов В страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы
Финансы
7 мая 2021 г. 11:35
Убытки авиакомпании Japan Airlines составили 2,6 млрд долларов

Объем чистого убытка одной из крупнейших авиакомпаний Японии Japan Airlines (JAL) в 2020 финансовом году (1 апреля 2020 года - 31 марта 2021 года) составил 286,6 млрд иен (около 2,6 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в отчетности, опубликованной в пятницу на сайте авиаперевозчика.

В документе подчеркивается, что потери JAL вызваны "влиянием распространения нового коронавируса". При этом авиакомпания не стала публиковать прогноз своих показателей на 2021 финансовой год "из-за сложности достоверной оценки перспектив восстановления спроса на международные перелеты".

Отметим, что 28 декабря 2020 года в Японии вступил в силу фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. В настоящий момент в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Japan Airlines’ losses total $2.6B

Новости партнеров

Самое важное

Город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана
Город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана
7 мая 2021 г. 12:08
Названа дата суда над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
Названа дата суда над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
7 мая 2021 г. 10:40
Президенту Ильхаму Алиеву передан кубок ЕВРО-2020
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву передан кубок ЕВРО-2020
7 мая 2021 г. 10:22
Лавров: Ситуация в Карабахе нормализовалась
Лавров: Ситуация в Карабахе нормализовалась
6 мая 2021 г. 12:42
10 мая начнется вакцинация от COVID-19 граждан Азербайджана старше 18 лет
10 мая начнется вакцинация от COVID-19 граждан Азербайджана старше 18 лет
6 мая 2021 г. 12:23
Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы
Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы
6 мая 2021 г. 12:22
Рамиль Усубов: Завершается демаркация и делимитация границ с Арменией
Рамиль Усубов: Завершается демаркация и делимитация границ с Арменией
6 мая 2021 г. 10:24
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии
5 мая 2021 г. 17:43
Уголовное дело воевавшего в Карабахе ливанского наемника передано в суд
ФотоУголовное дело воевавшего в Карабахе ливанского наемника передано в суд
5 мая 2021 г. 15:21
Партия передовой турецкой инженерной техники передана Азербайджанской армии
ФотоПартия передовой турецкой инженерной техники передана Азербайджанской армии
5 мая 2021 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi